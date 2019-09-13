"Сына вынули из петли" - подробности о мужчине, который порезал односельчан

На Черниговщине на 60 суток арестовали 39-летнего Сергея Бусела из села Журавка Варвинецького района. Он порезал ножом двух соседей, бывших родственников и поджег сельский совет. Фото - ТСН

Экс-боец АТО Сергей Бусел с Черниговщины, которого обвиняют в убийстве бывшей тещи и ранении еще 3-х человек, находится в следственном изоляторе.

К тому, что взялся за нож, его спровоцировал сосед, Сергей Андрушко, считает отец подозреваемого Николай Бусел.

"Сто процентов уверен, что сына довел до того состояния сосед. Он продолбил ему дырку в потолке. Хотел влезть в дом, или что-то украсть - неизвестно. Его задержали и отпустили. Теперь он только как потерпевший проходит, мол провели проверку и факта умышленного повреждения имущества не обнаружили. Я не оправдываю сына. Но наглость соседа и равнодушие власти и полиции сделала свое дело. Он не первый раз жаловался на тех соседей. Они что заработали - пропили и проблемы на том закончились. Бомжатник развели. Даже света нет в доме. А та дырка в потолке уже, наверное, стала последней каплей", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Николай Яковлевич.

Сергей после того, как ранил соседей, бывших родственников и поджег кабинет председателя сельского совета, хотел покончить с собой. Его спас друг Роман Потапов.

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"Сергей еще утром к нему звонил, просил подъехать, но у того не получилось. Роман приехал только тогда, когда уже все произошло. Сын был в доме, он обжегся, когда жег сельсовет. Роману позволили зайти. Взглянул на весь ужас и поехал в аптеку, чтобы какие-то лекарства купить. Когда вернулся - сын уже был в петле. Роман успел его вытащить. Признался ему, когда осознал все - закрылся в доме, хотел, чтобы его расстреляли. Полиция огонь не открывала. Поэтому решил покончить с собой", - добавил Николай Бусел.

Говорит, что ожоги у сына не заживают. Он уже не может сам ходить, передвигается на костылях. Однако необходимой медицинской помощи не оказывают.

Будет добиваться, чтобы наказали соседа, из-за действий которого сын схватился за нож.

На Черниговщине на 60 суток арестовали 39-летнего Сергея Бусела из села Журавка Варвинецкого района. 4 сентября он порезал ножом соседей 39-летнего Сергея Андрушко и 55-летнюю Аллу Иванченко, 47-летнюю сестру бывшей жены и ее мать Ольгу Клеменко, 67 лет. Последняя от полученных травм скончалась. Затем мужчина поджег сельский совет.