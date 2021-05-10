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понедельник, 10 мая 2021 09:48

Сын полицейского сбил 19-летнюю и бросил умирать

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Сын полицейского сбил 19-летнюю и бросил умирать
В Тернопольской области в августе прошлого года сын полицейского на служебной машине отца сбил 19-летнюю Ольгу Хрищук и оставил ее умирать на улице. Потерпевшая перенесла уже две операции и учится ходить, а виновника ДТП до сих пор не наказали. Фото: instagram.com/alena.khreshchuk

В в селе Брыков Тернопольской области сын заместителя начальника отделения полиции №1 сбил 19-летнюю Ольгу Хрищук. Мужчина не остановился, чтобы оказать помощь, а бросил пострадавшую умирать посреди дороги.

Ее случайно заметили местные жители и спасли, об этом в Іnstagram сообщила пострадавшая. ДТП произошло еще в августе прошлого года, однако виновника сих пор не наказали. Ольга уже перенесла две операции, но она до сих пор не может полноценно жить.

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"Сын заместителя начальника полиции Андрей Данилюк на служебном автомобиле отца сбил меня и оставил одну умирать на улице. Если бы не услышали люди в придорожном доме, то не знаю что было бы со мной до утра. В результате аварии выбиты зубы, перелом колена со смещением, сотрясение мозга, шрамы на лице", - написала пострадавшая.

Елена Хрищук опасается, что виновника аварии не накажут.

В полиции же утверждают, что расследование продолжается. В скором времени его передадут в суд.

На Ивано-Франковщине продолжается следствие по делу о гибели 12-летнего Олега Ярича из села Великая Турья Долинского района. 23 мая 2019 года он на мотоцикле Musstang заезжал в свой двор и его сбил односельчанин на Daewoo Lanos, тогда 20-летний Виталий Крайник. За руль он сел пьяным. Олега "обвиняют" в собственной гибели. Родственники водителя легковушки на месте аварии переставляли вещественные доказательства. Во время следственного эксперимента указали схему, необходимую для его оправдания, рассказала мать погибшего Ольга Ярич. Дело так и не дошло до суда. Его хотят закрыть, убеждена женщина. В полиции подтвердили: водитель легковушки был пьян. Но пока его вина в аварии не доказана. По делу были назначены и выполнены десяток экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

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