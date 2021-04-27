Сын мэра устроил шумную вечеринку в карантин и избил журналиста

Пострадал Сергей Никишин, который работает на местном телеканале "Броды Online" Фото: ukrinform.ua

Во Львовской области сын председателя Бродовской ОТГ избил журналиста.

Инцидент произошел 24 апреля около 22:00 в гостинично-ресторанном комплексе "Колыба" в селе Лагодов. Пострадал Сергей Никишин, который работает на местном телеканале "Броды Online", сообщила в Facebook лидер Женского движения "За будущее" Ирина Суслова.

"Мажорная вечеринка в разгар карантина. Высокопоставленные гости - среди которых сын городского головы. Полиция приезжает на вызов и ничего не делает", - написала Суслова.

Известно, что вместе с журналистом на вечеринку прибыла депутат Бродовского городского совета Оля Кравчук, чтобы зафиксировать нарушение карантина. В заведении было массовое празднование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма

"Попытка заснять нарушения закончилась уничтоженной камерой и телефоном. Сын Бродовского городского главы, Иван Белей, сделал это лично, вырвав аппаратуру из рук журналиста. При нем, по словам очевидцев, также было оружие, которым он запугивал и воспользовался", - написала Суслова.

Сын Бродовского городского головы Анатолия Белея может избежать наказания. Патруль, приехавший на вызов, не поспешил его задержать. А потом все вещественные доказательства с места конфликта исчезли.

Сергей Никишин рассказал, что получил информацию о вечеринке, а потому поехал туда. По его словам, в заведении горел свет, а потом его выключили. На территорию "Колыбы" он не заходил, пишет Zaxid.net.

"Нас остановил охранник и запретил заходить на территорию. Я показал ему свое удостоверение. Он его забрал и пошел внутрь. К нам вышел владелец и, ничего не объясняя, начал наносить удары, кричать, нецензурно выражаться", - рассказал журналист.

Мужчина зафиксировал побои. По предварительному заключению эксперта, у него ушибы мягких тканей. Кроме того, Никишин обратился с заявлением в полицию. Там открыли уголовное производство.

Киеве парень на самокате побил ведущего "Телевидение Торонто" Романа Винтонива - Майкла Щура. Драка произошла из-за замечания о правилах дорожного движения. Сам телеведущий рассказал, что его избили около 13:50 в Киеве на перекрестке ул. Ярославов Вал и Франко.