Швеция даст Украине противотанковое оружие

До этого Швеция оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь. Фото: Pixabay

Швеция планирует передать Украине пять тысяч единиц противотанкового оружия.

Об этом сообщило Reuters.

"В настоящее время Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным силам Украины", - сказала премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Остановите этого безумца Путина!" – Кулеба обратился к россиянам

Кроме того, страна предоставит украинским военным еще 135 тысяч полевых пайков, 5 тысяч шлемов, 5 тыс. бронежилетов и 5 тысяч единиц противотанкового оружия.

"В последний раз эта нейтральная страна поставляла оружие в зоны конфликта 83 года назад, в Финляндию, на которую напал Советский Союз. Аналогия очевидна", - написал журналист Андрей Цаплиенко в своем Twitter.

Европейский Союз предоставит Украине боевые самолеты, летальное оружие общей стоимостью 450 млн. евро, а также топлива и защитные материалы на еще 50 млн. евро. Такую помощь окажут Украине в первый раз в истории.