Сутенерок с подчиненными накрыли на "рабочем" месте

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В Одессе разоблачили трех сутенерок в возрасте от 26 до 30 лет, которые устроили бордель в квартире в Приморском районе города.

Час интимных услуг стоил в нем 1,2 тыс. грн. Просуществовал бордель не менее пяти месяцев, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленницы по объявлениям в интернете и закрытых группах мобильного приложения втягивали женщин в занятие проституцией, обещая им высокий заработок", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Хлопочут о заключении подозреваемых под стражу. Злоумышленницам грозит до семи лет тюрьмы.

На Волыни задержали 24-летнюю сутенершу из Ровно, которая наладила схему организации проституции на территории Волынской и Ровенской областей. К "бизнесу" привлекла несовершеннолетнею.