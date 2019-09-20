Супруги устроили мордобой в столичном ресторане

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Вечером 19 сентября в одном из столичных ресторанов супруги устроили драку, в результате которой мужчина схватился за нож.

Так, в заведении отдыхала компания из двух мужчин и двух женщин. С ними были двое детей. Одна пара была в состоянии алкогольного опьянения и начала вести себя вызывающе. Жена приревновала возлюбленного к другой женщине. Они начали выяснять отношения. Мужчина несколько раз ударил жену. За нее вступился сосед по столу. Тогда агрессор схватил со стола нож и начал угрожать им окружающим, пишет Информатор.

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Администрация заведения вызвала охрану, которая и обезвредила вооруженного дебошира.

К этому времени другая пара забрала детей и покинула заведение. А избитая женщина встала на защиту любимого и бросалась на охрану.

Буйного мужчину передали патрульному экипажу для выяснения обстоятельств.

В одном из ресторанов на Днепровском спуске в Киеве подрались нардепы. Это Руслан Богдан из фракции "Батькивщина" парламента предыдущего созыва и новоизбранный депутат от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев.