Супруги погибли в лобовом столкновении. Еще 2 человека - в больнице

Фото: dn.npu.gov.ua

Смертельная авария произошло 31 октября около 10.00 вблизи поселка Торское - на границе Донецкой и Луганской областей.

Предварительно установлено, что водитель внедорожника Тoyota при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ", который двигался во встречном направлении, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

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"В результате столкновения 42-летний водитель легковушки и его 39-летняя жена погибли. Еще одна пассажирка авто - госпитализирована. Во внедорожнике пострадала 44-летняя женщина", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи. Начато уголовное производство.

Утром 31 октября на Столичном шоссе в Киеве произошла смертельная авария. Там внедорожник Hyundai на большой скорости догнал Lanos, который собирался совершить поворот. Один человек погиб. Еще двое получили травмы.