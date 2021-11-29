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понедельник, 29 ноября 2021 13:37

Суд повторно оправдал живодера Святогора

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Суд повторно оправдал живодера Святогора
Апелляционный суд Киева в очередной раз признал догхантера Алексея Святогора невиновным. Фото: facebook.com/UAnimals.official

Догхантера и живодера Алексея Святогора, которого подозревали в убийстве бездомных животных, признали невиновным.

Такое решение сегодня, 29 ноября, вынес Апелляционный суд столицы, оставив в силе решение суда первой инстанции, сообщают в общественной организации UAnimals.

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"Суд решил оставить неизменным решение суда первой инстанции, чем оправдал живодера Алексея Святогора", - говорится в сообщении.

Обвиняемый и его адвокат в заседании не участвовали.

Алексея Святогора задержали 8 июня 2019 года. До этого он был в розыске. Основой для подозрений стали многочисленные интервью, где он рассказывал, что кормит ядом беспризорных собак.

После следствия и судебного разбирательства Святогора оправдали в Шевченковском районном суде Киева 18 января 2021-го.

В действиях обвиняемого суд не увидел состава преступления.

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