Суд повторно оправдал живодера Святогора

Догхантера и живодера Алексея Святогора, которого подозревали в убийстве бездомных животных, признали невиновным.
Такое решение сегодня, 29 ноября, вынес Апелляционный суд столицы, оставив в силе решение суда первой инстанции, сообщают в общественной организации UAnimals.
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"Суд решил оставить неизменным решение суда первой инстанции, чем оправдал живодера Алексея Святогора", - говорится в сообщении.
Обвиняемый и его адвокат в заседании не участвовали.
Алексея Святогора задержали 8 июня 2019 года. До этого он был в розыске. Основой для подозрений стали многочисленные интервью, где он рассказывал, что кормит ядом беспризорных собак.
После следствия и судебного разбирательства Святогора оправдали в Шевченковском районном суде Киева 18 января 2021-го.
В действиях обвиняемого суд не увидел состава преступления.
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