Столичный суд оправдал догхантера и живодера Святогора

Догхантера Святогора оправдал киевский суд. Фото: "Укринформ"

В Шевченковском районном суде Киева оправдали столичного догхантеров и живодера Алексея Святогора. Его подозревали в убийстве бездомных животных.

Заседание суда состоялось в понедельник, 18 января.

"Оправдать Святогора Алексея в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого имеется состав уголовных преступлений", - зачитала судья.

Она добавила, что в этом случае непосредственно Святогор не совершал действий, которые свидетельствовали бы об изготовлении и распространение аудио или видеопродукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости, пишет Big Kyiv.

Алексея Святогора задержали 8 июня 2019 года. До этого он был в розыске. Основой для подозрений стали многочисленные интервью, где он рассказывал, что кормит ядом бездомных собак. 21 февраля 2019-го его жестоко избили возле метро Лукьяновская в Киеве.