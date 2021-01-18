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понедельник, 18 января 2021 15:04

Столичный суд оправдал догхантера и живодера Святогора

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Столичный суд оправдал догхантера и живодера Святогора
Догхантера Святогора оправдал киевский суд. Фото: "Укринформ"

В Шевченковском районном суде Киева оправдали столичного догхантеров и живодера Алексея Святогора. Его подозревали в убийстве бездомных животных.

Заседание суда состоялось в понедельник, 18 января.

"Оправдать Святогора Алексея в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого имеется состав уголовных преступлений", - зачитала судья.

Она добавила, что в этом случае непосредственно Святогор не совершал действий, которые свидетельствовали бы об изготовлении и распространение аудио или видеопродукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости, пишет Big Kyiv.

Алексея Святогора задержали 8 июня 2019 года. До этого он был в розыске. Основой для подозрений стали многочисленные интервью, где он рассказывал, что кормит ядом бездомных собак. 21 февраля 2019-го его жестоко избили возле метро Лукьяновская в Киеве.

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