Суд по делу Зайцевой-Дронова получил другой поворот

Киевский районный суд Харькова решил пересмотреть результаты комплексной экспертизы по делу об аварии с шестью погибшими. Фото - NewsRoom

Киевский районный суд Харькова решил пересмотреть результаты комплексной экспертизы по делу об аварии с 6 погибшими.

Соответствующее ходатайство подал адвокат одного из обвиняемых Геннадия Дронова Сергей Перепелица. Адвокат заявил, что не доверяет имеющимся результатам экспертизы, поскольку она была проведена с нарушениями и необъективно.

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"Необходимо провести комплексную экспертизу по всем видеозаписям и всем имеющимся материалам, которые есть у суда, чего не было сделано во время досудебного расследования", - сказал Перепелица.

Адвокат отметил, что в среднем такая процедура может занять 2-3 недели.

Обвиняемой по делу об аварии с 6 погибшими в центре Харькова Елене Зайцевой стало плохо в зале суда 9 октября. Конвоиры вывели ее из застекленного "аквариума", работники суда объявили перерыв, а затем вызвали "скорую". Следующее заседание состоится 16 октября.