Суд отпустил водителя, который под наркотиками совершил смертельное ДТП

31 января этого года на столичной площади Победы водитель Audi спровоцировал масштабную аварию. Один человек погиб. Фото - прямой

Шевченковский районный суд Киева отпустил под залог 480 тыс. грн водителя Audi, который спровоцировал масштабную смертельную аварию 31 января в столице.

Тогда на площади Победы он столкнулся с 5 автомобилями. В результате ДТП 1 человек погиб. Подозреваемый в момент аварии был под действием наркотиков, по выводам эксперта.

Столичная прокуратура такое решение оспаривает, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Столичная прокуратура подала в Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда, которым подозреваемому в совершении крупного ДТП на площади Победы была определена возможность внесения залога в сумме 480 тысяч гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей", - рассказали в пресс-службе.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.

Водителя Infiniti, которого подозревают в совершении кровавого ДТП, отпустили под залог. За подозреваемого внесли 153 тыс. 680 грн в тот же день, когда суд назначил меру пресечения.