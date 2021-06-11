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пятница, 11 июня 2021 09:01

Студент исчез по дороге на экзамен

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Студент исчез по дороге на экзамен
В Николаеве студент 18-летний Дмитрий Шаламай исчез по дороге на экзамен. Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве исчез студент 18-летний Дмитрий Шаламай.

8 июня он пошел на экзамен, но в университете так и не появился, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Дмитрий студент одного из высших учебных заведений Николаева. 8 июня около 9:30 вышел из общежития по ул. Крылова и пошел на экзамен. Но, как выяснилось, в университете так и не появился. Его местонахождение неизвестно", - рассказали в полиции.

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Приметы: рост - 180-185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку.

Особые приметы: на шее с левой стороны есть родинка.

Всех, кто может помочь установить местонахождение парня или предоставить другую полезную информацию, просят сообщить по телефонам 0(63) 535 4370, 102.

В Киевской области пропал военный, участник боевых действий 21-летний Виталий Кондратьев. Родные ищут мужчину уже третий месяц. Последний раз Виталия видели в городе Белая Церковь, где расположена его военная часть.

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Дата
11
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