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Стрельба в Кропивницком: умер второй раненный

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Стрельба в Кропивницком: умер второй раненный
Убийство связывают с профессиональной деятельностью адвоката. Фото: cbn.com.ua

Умер второй человек, который получил ранения в ходе стрельбы в Кропивницком.

Убийство произошло в 12.00 в одном из кафе Кропивницкого, сообщил в эфире "112 Украина" председатель Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков.

"Наши коллеги сейчас находятся на месте. Председатель Совета адвокатов Кировоградской области, председатель КДК Кировоградской области. С той информации, что нам известно, убийство произошло около 12.00 в одном из кафе, автоматной очередью. Наш коллега погиб на месте. Это Иванов Александр Валентинович", - сообщил Вилков.

Мотивы преступника и все обстоятельства выясняют правоохранители и адвокаты.

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"Это убийство связано, и мы убеждены в этом, исключительно с его профессиональной деятельностью. Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже был ранен. И насколько нам известно, в больнице человек умер", - заявил Вилков.

Стрельба в Кропивницком на ул. Куропятникова у СИЗО №6 произошла 22 августа около 11:40. Стрелок открыл огонь из "ВАЗ 2109" красного цвета.

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