Столкнулись 2 автобуса и грузовик: пять пострадавших

На выезде из Полтавы грузовик, микроавтобус и рейсовый автобус попали в аварию.
В результате столкновения пострадали 5людей, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской обл.
Микроавтобус Mercedes Sprinter ехал рейсом "Харьков - Познань".
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Две бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения Полтавы пятерых участников ДТП.
Полиция оформляет событие и выясняет обстоятельства столкновения.
Ночью и утром 16 февраля Киев затянет густым туманом. В связи с этим, объявлен первый уровень опасности, сообщает пресс-служба КГГА.
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