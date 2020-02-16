Столкнулись 2 автобуса и грузовик: пять пострадавших

Под Полтавой произошла авария. Фото: полиция

На выезде из Полтавы грузовик, микроавтобус и рейсовый автобус попали в аварию.

В результате столкновения пострадали 5людей, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской обл.

Микроавтобус Mercedes Sprinter ехал рейсом "Харьков - Познань".

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Две бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения Полтавы пятерых участников ДТП.

Полиция оформляет событие и выясняет обстоятельства столкновения.

Ночью и утром 16 февраля Киев затянет густым туманом. В связи с этим, объявлен первый уровень опасности, сообщает пресс-служба КГГА.