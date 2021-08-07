Стихия пронеслась по Украине - снесла крыши, поломала деревья и затопил дома

В Украине по состоянию на утро 7 августа в результате осложнения погодных условий - дождь, гроза, порывы витру- за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях.

В том числе, в Полтавской - 78, Черкасской - 59, Черниговской - 55, Одесской - 47, Сумской - 40, Хмельницкой - 28, Кировоградской - 24 и Николаевской - восемь.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго, сообщили в пресс-центре ДСНС Украины.

На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплены шесть жилых домов, 34 домохозяйства. Непогода повалила 163 дерева. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: dsns.gov.ua

Силами спасательных отрядов ДСНС в рамках ликвидации последствий стихии откачан 2486 куб. м воды, а поваленные деревья распилены и убраны. Работали 204 спасателя с привлечением 61 единица техники, в том числе восьми мотопомп.

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6 августа в Кропивницкому частично повреждены кровли двух многоквартирных жилых домов, 12 частных жилых домов и административной двухэтажного здания региональной торгово-промышленной палаты. На территории города Кропивницкий, а также в Кропивницкому, Новоукраинском и Александрийском районах распилили и прибранлы 85 поваленных деревьев. Жертв и пострадавших нет. Работы завершены. От ДСНС привлекалось 100 человек и 25 единиц техники.

В Одесской области на территории Раздельнянского и Подольского районов спасатели из 10 пидтовлених домохозяйств откачали 1886 куб. м воды. От ДСНС привлекали 20 человек и 10 единиц техники, в том числе 5 мотопомп. В селе Благодатное Белгород-Днестровского района с частично подтопленных шести жилых домов и 24 дворов откачали 600 куб. м воды. Работы продолжаются. Привлекли 24 человека и 6 единиц техники, из них от ДСНС 9 человек и 5 единиц техники.

В Черкасской области на территории Золотоношского района в селах Степное, Жовнино Москаленки непогода частично повредила кровли двух школ, двух домов и одного детского сада. На территории Черкасского и Золотоношского районов спасателям пришлось розпитяты и убрать 62 поваленных дерева. Жертв и пострадавших нет. Работы завершены. От ДСНС привлекали 20 человек и 6 единиц техники.

Автор: dsns.gov.ua Спасатели ликвидировали последствия непогоды

В Полтавской области на территории города Полтава, а также Кременчугского и Лубенского районов распилили и убрали 16 поваленных деревьев. Жертв и пострадавших нет. Работы завершены. От ДСНС привлекалось 55 человек и 15 единиц техники.

Каменец-Подольский накрыла непогода. Мощный ураган повалил деревья и электроопоры, обесточил улицы и повредил крыши. На Вокзальной, Хмельницкой ул., по переул. Новый сорвало крыши. Кроме этого, жители имеют проблемы с газоснабжением, сообщает пресс-служба Каменец-Подольского городского совета. Непогода повредила древнюю крепость и сорвала покров Лаской башни.