 
Ексклюзивы
1/5
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 270
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 549
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 423
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 1980
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 504
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 279
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Просмотров: 405
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Просмотров: 1818
Писатель-переселенец рассказал, что думает о Галичине
Писатель-переселенец рассказал, что думает о Галичине
Просмотров: 819
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
9
3
5
3
3
Поваленные деревья и сорваные крыши: Каменец-Подольский накрыл мощный ураган
Поваленные деревья и сорваные крыши: Каменец-Подольский накрыл мощный ураган
Деревопад в Киеве наделал беды: фото последствий
Деревопад в Киеве наделал беды: фото последствий
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
23-летний сын бизнесмена разбился на Porsche: подробности и фото
23-летний сын бизнесмена разбился на Porsche: подробности и фото
Мать 17 лет ждала сына: друзья закопали 16-летнего товарища на помойке
Мать 17 лет ждала сына: друзья закопали 16-летнего товарища на помойке
Видео
Все видео
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 774
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 324
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
1 Просмотров: 1854
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1530
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 243
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 10:45

Поваленные деревья и сорваные крыши: Каменец-Подольский накрыл мощный ураган
9

  Комментировать

Каменец-Подольский накрыла непогода. Мощный ураган повалил деревья и электроопоры, обесточил улицы и повредил крыши.

На Вокзальной, Хмельницкой ул., по переул. Новый сорвало крыши. Кроме этого, жители имеют проблемы с газоснабжением, сообщает пресс-служба Каменец-Подольского городского совета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Улицы "плавают", брусчатка сорвана: непогода наделала беды в Хмельницком

Непогода повредила древнюю крепость и сорвал покров Лаской башни.

"Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его", - говорит директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба.

Ураган сорвал покров башни в Каменец-Подольской крепости
Фото: vdalo.info
Погода в городе Каменец-Подольский повалила деревья и электроопоры
Погода в городе Каменец-Подольский повалила деревья и электроопоры
Погода в городе Каменец-Подольский повалила деревья и электроопоры
Погода в городе Каменец-Подольский повалила деревья и электроопоры

В пятницу, 6 августа, из-за непогоды в Украине 440 населенных пунктов в восьми областях остались без света.

На территории отдельных регионов мощные ливни подтопили жилые дома и хозяйственные постройки. Ураганом снесло крыши и повалило более 155 деревьев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поваленные деревья и сорваные крыши: Каменец-Подольский накрыл мощный ураган». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 16041
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6444
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 4240
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 5 Просмотров: 4212
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
3
 Просмотров: 4041
Происшествия
СБУ задержало террористку Исламского государства
СБУ задержало террористку Исламского государства
Сотрудника военизированной охраны нашли мертвым на перегоне
Сотрудника военизированной охраны нашли мертвым на перегоне Просмотров: 36
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
 Просмотров: 468
Подполковник СБУ повесился в лесу - Telegram-каналы
Подполковник СБУ повесился в лесу - Telegram-каналы Просмотров: 909
Деревопад в Киеве наделал беды: фото последствий
Деревопад в Киеве наделал беды: фото последствий
3
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
5
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
3
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
2
Нет денег - запуск 5G в Украине отложили
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 313
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть