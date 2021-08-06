Поваленные деревья и сорваные крыши: Каменец-Подольский накрыл мощный ураган

Каменец-Подольский накрыла непогода. Мощный ураган повалил деревья и электроопоры, обесточил улицы и повредил крыши.

На Вокзальной, Хмельницкой ул., по переул. Новый сорвало крыши. Кроме этого, жители имеют проблемы с газоснабжением, сообщает пресс-служба Каменец-Подольского городского совета.

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Непогода повредила древнюю крепость и сорвал покров Лаской башни.

"Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его", - говорит директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба.

Фото: vdalo.info

В пятницу, 6 августа, из-за непогоды в Украине 440 населенных пунктов в восьми областях остались без света. На территории отдельных регионов мощные ливни подтопили жилые дома и хозяйственные постройки. Ураганом снесло крыши и повалило более 155 деревьев.