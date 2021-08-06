Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях

6 августа из-за непогоды в Украине 440 населенных пунктов в восьми областях остались без света.

На территории отдельных областей мощные ливни подтопили жилые дома и хозяйственные постройки. Ураганом снесло крыши и повалило более 155 деревьев, сообщает ГСЧС.

"Без света остались населенные пункты в таких областях: Хмельницкая – 206 , Киевская – 63, Тернопольская – 42, Черновицкая – 39, Львовская – 36, Винницкая – 29, Житомирская – 23 и Кировоградская – 2). К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Спасатели активно ликвидируют последствия непогоды в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях. Вчера Хмельницкий накрыл сильный ливень. Водой затопило дороги, а кое-где смыло асфальт. Больше всего пострадали улицы Заричанская, Вайсера, Черновола, Геологов, Грушевского, Проскуровского подполья, Свободы и микрорайон Озерная. Там авто плавали по проезжей части, а во дворах жители города передвигались на SUP-досках. Кое-где обильно сыпал град. В Каменец-Подольском районе стихия частично повредила четыре кровли и повалила более 80 деревьев.

В Тульчинском районе Винницкой области ливень подтопил подвальные помещения. А на Тернопольщине - еще и жилые дома и насосную станцию. В результате временно приостановили подачу воды в город Борщев с населением более 7 тыс. человек. Сейчас продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

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Из-за значительного ухудшения погоды в Украине 5-6 августа объявили штормовое предупреждение. Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, а 6 августа в западной части страны пройдут значительные дожди. В отдельных районах местами возможны шквалы ветра до 15-20 м/с. 6-7 августа в реках бассейнов Прута и Сирета, а также притоках Днестра вода поднимется на 0,2-1 м. В местах сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.