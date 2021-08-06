Часть страны зальет. Другие регионы замучит жара

В Ровно в пятницу ожидается небольшой дождь. Фото: pixabay.com

6 августа в Украине будет наблюдаться пестрая погода. Температура в стране будет колебаться от +21°С до +36°С. В западных, северных и некоторых центральных областях ожидаются сильные грозы.

В то же время на востоке и юге будет солнечно и жарко, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается ливень и небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +26°С.

Во Львове в пятницу пройдет небольшой дождь, будет наблюдаться облачность. Днем до +21°С.

В Луцке - сухо, но немного облачно, днем столбики термометров покажут +22°С.

В Ровно в пятницу ожидается небольшой дождь и облачность, днем +23°С.

В Тернополе 6 августа пройдет мощная гроза, дневная температура составит +22°С.

В Хмельницком будет сухо и облачно, днем столбики термометров достигнут отметки +24°С.

В Ивано-Франковске также небольшая облачность, температура днем будет достигать +23°С.

В Черновцах в пятницу ожидается небольшой дождь и облачность, днем будет до +26°С.

В Виннице пройдет гроза, прогнозируют +25°С и небольшую облачность.

В Житомире в пятницу также будет ливень, днем воздух прогреется до +28°С.

В Черкассах сухо, но облачно с прояснениями, днем будет стоять жара +30°С.

В Кропивницком пройдет дождь, температура днем составит +31°С, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха в пределах +19...33°С.

В Одессе 6 августа также облачно с прояснениями, температура днем достигнет +29°С.

В Запорожье и Херсоне в пятницу днем будет стоять жара +34°С, будет ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня небольшая облачность, днем +32°С.

В Сумах дневная температура воздуха составит +33°С, ясно и безоблачно.

В Харькове и Днепре - почти безоблачно, температура днем поднимется до +34°С.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, днем +19...33°С.

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Из-за значительного ухудшения погоды в Украине 5-6 августа объявили штормовое предупреждение. Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, а 6 августа в западной части страны пройдут значительные дожди. В отдельных районах местами возможны шквалы ветра до 15-20 м/с.