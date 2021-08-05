Мощный циклон принесет в Украину ухудшение погоды

6 августа циклон обусловит сложную погоду на западе, севере и в центральных областях Украины.

Завтра ожидаются дожди, грозы, ливни, шквалы и град, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Погода - интересная, сложная и неустойчивая. Более сильные метеоявления проявятся локально", - говорится в сообщении.

На юге и востоке пока без серьезных осложнений, будет жара.

Автор: facebook.com/tala.didenko На юге и востоке страны еще будет стоять жара

Температура воздуха на востоке, юге и в большинстве областей центральной Украины ожидается в пределах +29...34°С. На западе будет свежее, +22...27°С. На севере столбики термометров покажут +25...29°С.

В Киеве завтра пройдут грозовые дожди, местами возможен шквальный ветер. Температура воздуха в пределах +27°С.

Вечером 5 августа и в течение 6 августа на реках Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей может подняться уровень воды.

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Из-за значительного ухудшения погоды в Украине 5-6 августа объявили штормовое предупреждение. Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, а 6 августа в западной части страны пройдут значительные дожди. В отдельных районах местами возможны шквалы ветра до 15-20 м/с.