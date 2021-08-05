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четверг, 05 августа 2021 08:02

Страну охватят дожди и жара: где пройдут грозы

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Страну охватят дожди и жара: где пройдут грозы
В Херсоне в четверг будет стоять жара до +32°С. Фото: pixabay.com

5 августа по всей Украине повысится температура воздуха. Настоящая жара будет стоять на востоке и юге, где столбики термометров покажут до +33°С.

В некоторых областях на западе и севере, а также в Крыму ожидаются дожди, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах.

В Киеве сегодня ожидается небольшой дождь и незначительная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +28°С.

Во Львове в четверг пройдут дожди, будет небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +26°С.

В Луцке днем - сухо, температура воздуха до +24°С и облачно с прояснением.

В Ровно в четверг будет немного дождливо, ожидается небольшая облачность. Дневная температура составит +24°С.

В Тернополе 5 августа воздух днем прогреется до +27°С, ожидается небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня пройдет небольшой дождь, днем будет немного облачно, столбики термометров достигнут отметки +27°С.

В Ивано-Франковске тоже будет небольшая облачность, днем термометры покажут +28°С.

В Черновцах в четверг будет преобладать сухая погода и небольшая облачность, днем +30°С.

В Виннице и Житомире сегодня пройдут сильные ливни, температура установится в пределах +18...26°С.

В Кропивницком и Днепре температура днем составит +30°С, ожидается небольшая облачность.

В Одессе, Полтаве и Черкассах 5 августа будет преобладать небольшая облачность, температура воздуха до +29°С.

В Херсоне в четверг будет стоять жара до +32°С, будет почти безоблачно.

В Николаеве сухо, небольшая облачность, температура днем составит +31°С.

В Харькове и Запорожье сегодня днем будет жара до +30°С и небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +18...27°С, будет облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг пройдет небольшой дождь, в течение дня ожидается небольшая облачность, +19...30°С.

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Из-за значительного ухудшения погоды в Украине 5-6 августа объявили штормовое предупреждение. Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, а 6 августа в западной части страны пройдут значительные дожди. В отдельных районах местами возможны шквалы ветра до 15-20 м/с.

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Дата
05
августа

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