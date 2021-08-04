Жара и грозы. Погода запутает украинцев

Завтра в западных областях, на севере и кое-где в центральной части Украины предусматриваются кратковременные грозы.

Дожди местами будут сопровождать шквалы, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Грозы 5 августа прогремят в Германии и Центральной Европе, достигнут Хорватии, а затем придут в Украину", - говорится в сообщении.

Автор: Фото: facebook.com/tala.didenko Грозы 5 августа будут греметь в Германии и Центральной Европе

На востоке, юге, Полтавщине и в Днепре с районами еще удержится сухая жаркая погода. Температура воздуха составит +28...33°С. На севере и в большинстве центральных областей завтра ожидается +25...29°С, в западной части +22...27°С.

В Киеве в четверг будет дождливо, пройдет гроза. Максимальная температура воздуха в столице составит +26...27°С. В пятницу дождь может смениться более серьезным ливнем в сочетании со шквалами.

Температура воздуха в Украине в ближайшее время будет колебаться в незначительных пределах, жара еще удержится на территориях востока и юга.

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Киевлянам в среду жарко не будет. Максимальная температура воздуха начнет колебаться в пределах +27°С. Существенные осадки возможны разве что вечером. Шансы на дождь увеличатся в пятницу и ночью в субботу. 6 августа ощутимо усилится ветер, порывы будут достигать штормовых значений.