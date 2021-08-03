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среда, 04 августа 2021 07:31

Жара отступает. Где пройдут ливни

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Жара отступает. Где пройдут ливни
В Херсоне в среду будет стоять жара до +32°С. Фото: pixabay.com

4 августа запад Украины начнет заливать дождями. Осадки ожидаются также в Крыму, а на остальной территории будет сухо.

На западе воздух максимально прогреется до +22...26°С, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах.

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем будет достигать +27°С.

Во Львове в среду пройдет дождь, дневная температура составит +22°С, небольшая облачность.

В Луцке, Хмельницком и Тернополе также небольшая облачность и ливни, днем до +25°С.

В Ровно в среду ожидается небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +26°С, пройдет дождь.

В Ивано-Франковске 4 августа пройдет небольшой дождь, ожидается облачность, температура днем составит +26°С.

В Черновцах и Житомире в среду - небольшой дождь и облачность, днем до +28°С.

В Виннице будет сухо, температура в пределах +15...26°С и небольшая облачность.

В Черкассах также небольшая облачность, днем термометры покажут +27°С.

В Кропивницком и Сумах температура днем достигнет +28°С, ожидается небольшая облачность.

В Полтаве также небольшая облачность, температура воздуха установится в пределах +16...27°С.

В Одессе, Харькове и Запорожье 4 августа будет сухо, небольшая облачность и дневная температура до +29°С.

В Херсоне в среду будет стоять жара до +32°С, небольшая облачность.

В Николаеве тоже небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +31°С.

В Днепре температура днем достигнет +28°С, небольшая облачность.

В Симферополе в среду ожидаются сильный ливень и небольшая облачность. Воздух прогреется до +30°С.

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Неделя со 2 по 8 августа будет богатой на новости и разоблачения. Станет известно все, о чем раньше молчали. 4 августа - день скандалов и сенсационных новостей. Однако большинство из них не стоят доверия.

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Дата
04
августа

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