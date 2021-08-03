Жара отступает. Где пройдут ливни

4 августа запад Украины начнет заливать дождями. Осадки ожидаются также в Крыму, а на остальной территории будет сухо.
На западе воздух максимально прогреется до +22...26°С, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах.
В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем будет достигать +27°С.
Во Львове в среду пройдет дождь, дневная температура составит +22°С, небольшая облачность.
В Луцке, Хмельницком и Тернополе также небольшая облачность и ливни, днем до +25°С.
В Ровно в среду ожидается небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +26°С, пройдет дождь.
В Ивано-Франковске 4 августа пройдет небольшой дождь, ожидается облачность, температура днем составит +26°С.
В Черновцах и Житомире в среду - небольшой дождь и облачность, днем до +28°С.
В Виннице будет сухо, температура в пределах +15...26°С и небольшая облачность.
В Черкассах также небольшая облачность, днем термометры покажут +27°С.
В Кропивницком и Сумах температура днем достигнет +28°С, ожидается небольшая облачность.
В Полтаве также небольшая облачность, температура воздуха установится в пределах +16...27°С.
В Одессе, Харькове и Запорожье 4 августа будет сухо, небольшая облачность и дневная температура до +29°С.
В Херсоне в среду будет стоять жара до +32°С, небольшая облачность.
В Николаеве тоже небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +31°С.
В Днепре температура днем достигнет +28°С, небольшая облачность.
В Симферополе в среду ожидаются сильный ливень и небольшая облачность. Воздух прогреется до +30°С.
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Неделя со 2 по 8 августа будет богатой на новости и разоблачения. Станет известно все, о чем раньше молчали. 4 августа - день скандалов и сенсационных новостей. Однако большинство из них не стоят доверия.
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