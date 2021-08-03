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вторник, 03 августа 2021 12:36

В Украину несется атлантический циклон Henri

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В среду к Украине вплотную приблизится циклон Henri с его игривыми атмосферными фронтами.

Фронты принесут завтра кратковременные дожди с грозами в западную часть страны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Август крепко держит летнюю булаву в руках. На фоне высокого атмосферного давления - атлантический антициклон за нами ухаживает: сперва немного робко, местами. К вечеру осадков станет больше и дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской и западных районах Одесской области", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Буква Н означает высокое атмосферное давление
Буква Н означает высокое атмосферное давление

На остальной территории будет преобладать сухая погода. Температура воздуха 4 августа распределится неравномерно. На востоке и юге будет стоять жара, +27...32°С. В западных областях будет посвежее, +22...26°С. Север и центр окажутся среди температуры +25...29°С. Ветер ожидается юго-восточный и южный, небольшой или умеренный.

Киевлянам в среду жарко не будет. Максимальная температура воздуха начнет колебаться в пределах +27°С. Существенные осадки возможны разве что вечером. Шансов на дождь станет больше в пятницу и ночью в субботу.

5-6 августа ощутимо усилится ветер, порывы будут достигать штормовых значений.

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Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.

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