"Старшая все видела" - как судят мать, которая забила до смерти 4-летнюю дочь

В Хмельницком начался суд над 34-летней женщиной из села Ходаковцы, которая до смерти забила дочь 4-летнюю Викторию. Фото: tsn.ua

В Хмельницком 19 мая начался суд над 34-летней женщиной, которая до смерти избила дочь 4-летнюю Викторию. На суде свидетельствовала старшая дочь подозреваемой, которая была свидетелем расправы над сестрой.

Девочка сама захотела все рассказать, говорит ее опекунша Светлана Параджанова.

"Ева собственными глазами видела, как издевались над умершей Викусей. Она сама просится и хочет это рассказать. Она говорит: "Мама, я пойду и все расскажу", - говорит Светлана Параджанова, передает "Общественное".

Показывает документы, свидетельствующие, что 4-летний ребенок умер от черепно-мозговой травмы, а не от приступа эпилепсии, как утверждает подозреваемая.

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"Вику и Еву передали в мою приемную семью три года назад. И до июня 2020 года я их воспитывала. Затем эта Наташа вышла замуж и через суд вернула себе девочек. Когда Еву и Вику возвращали ей, то у Вики такое выражение лица было испуганное. А в тех глазках ужас. "Мама, я не хочу туда возвращаться", - вот такие ее последние слова были летом. А в октябре Викуся попала в больницу без сознания с многочисленными ушибами. Через месяц умерла. Когда Наташу арестовали, то Еву снова мне вернули. Она меня мамой зовет. А с Наташей ей было плохо. Говорит, что боится ее", - рассказывает Светлана Параджанова.

Муж подозреваемой Валерий Шелестов рассказал, что ему жена не хочет говорить правду. Она утверждает, что дочь сама упала и ударилась. Он также рассказал, что видел, как однажды его жена толкала ребенка. Из-за этого мужчина якобы делал ее замечания.

В реанимационном отделении детской больницы в Хмельницком 2 ноября в прошлом году умерла 4-летняя девочка из села Ходаковцы. Ее без сознания привезли в областную больницу вечером 7 октября. Была в глубокой коме, с ушибами внутренних органов и сломанной рукой. Тогда правоохранители в избиении ребенка заподозрили ее 34-летнюю мать. Та все обвинения отвергала. Мол, у дочки были приступы эпилепсии, при которых она так сильно покалечилась. Это опровергли медики и социальные работники. Выяснилось, что у ребенка никогда не было никаких приступов. Она несколько лет жила в приемной семье и только недавно родная мать через суд вернула себе девочку и ее старшую сестру.