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суббота, 28 сентября 2019 15:35

Стало известно, кто погиб на железной дороге

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Стало известно, кто погиб на железной дороге
Погибли трое жителей Вильнянска. Фото: Mind.ua

На железнодорожных путях в селе Павловское Вильнянского района Запорожской обл. погибли женщина 25 лет и двое мужчин 42 и 47 лет.

Они являются жителями райцентра Вильнянска, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской обл.

Сообщения о погибших поступило в полицию поздно вечером 27 сентября. По предварительным данным следствия, их сбил поезд.

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Открыто уголовное производство.

В Запорожской области найдены тела трех человек, которые, вероятно, были смертельно травмированы электропоездом. Об этом сообщили в пресс-центре ДСНС.

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