Стали известны имена погибших в аварии самолета под Львовом

Погибли командир, помощник командира, штурман, бортовой техник и радиооператор. Фото: Gazeta.ua

4 октября в аварии самолета Ан-21 близ Львова, погибло 5 человек. Остальные трое членов экипажа получили ранения.

Погибли командир Виталий Степаненко, помощник командира Игорь Маевский, штурман Юрий Кузьменко, бортовой техник Игорь Завадюк, радиооператор Владимир Кириленко.

Выжили и уже прооперированы инженеры Олег Шахов, Андрей Амелькин и еще один бортовой техник Андрей Корякин. По их жизнь сейчас борются врачи. Известно, что все выжившие были в носовой части самолета.

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Самолет Ан-12 упал на поле села Сокольники возле кладбища и жилых домов. На месте падения самолета развернули мобильный штаб, работает почти сотня спасателей. Самолет принадлежит авиакомпании "Украина-Аэроальянс", эксплуатируется 51 год.