Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире

В прошлом году 4 января в квартире на ул. Кирилловской в ​​Подольском районе Киева нашли убитыми подруг 16-летнюю Марию Камынину и 19-летнюю Еву Лысенко. Девушки исчезли днем ​​2 января - вышли в магазин в районе Дорогожичей. Их телефоны были отключены.

Квартиру, где нашли тела, арендовали накануне Нового года парень и девушка. Должны были выехать 4 января. Потому хозяйка в этот день пришла, чтобы забрать ключи. Тела обнаружила в шкафу на балконе. Были изуродованы и связаны. Позже родители убитых рассказали, каким пыткам подверглись их дети перед смертью. Срезанная кожа с лица, рук и ног, вынут глаз, вырезанные мягкие ткани.

Автор: kiev.informator.ua Подруги 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко исчезли в Киеве 2 январе прошлого года. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле через 2 дня

Мотивом убийства назвали ограбление. Хотя у девушек при себе были только мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег.

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Подозреваемых задержали через 2 дня на железнодорожном вокзале в Одессе. Это - 34-летний Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района на Волыни и мать 2-х детей 19-летняя Елизавета Бершацкая из села Липняжка Добровеличкивского района Кировоградской области. Обеих взяли под стражу без права на залог. В суде Ксендзик уверял, что убийство девушек - это самооборона.

Автор: persha.kr.ua Подозреваемых задержали в Одессе. Это - 34-летний Сергей Ксендзик с Волыни и 19-летняя Елизавета Бершацкая из Кировоградской области

В июне 2020-го досудебное следствие по делу завершилось. Его передали в суд. Следствие установило, что единственным способом заработка подозреваемые выбрали совершение насильственных корыстных преступлений, в том числе тяжких. Подозреваемые своей вины не признали, рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Вины они не признают. Относительно версий, следствие изначально рассматривало корыстный мотив как основной. Хотя в СМИ и озвучивались мотивы ревности, ритуального убийства", - рассказала Максимец.

Если вину подозреваемых докажут - им грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Киеве Сергей Ксендзик ранее отбывал наказание за кражи, а в 2008-м был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Получил 11 лет. Также известно, что в мае 2018 Ксендзик судился со своей женой по поводу развода. Мужчина не хотел расставаться, и его жене пришлось добиваться расторжения брака через суд. Ее иск удовлетворили. О Елизаветы Бершадской тзвестно, что внимания детям она не уделяла. А перед преступлением бросила их на мужа и сбежала с новым знакомым.