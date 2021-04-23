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пятница, 23 апреля 2021 16:25

Сравнили с Арией Старк из "Игры престолов": хитрая мошенница придумала необычную аферу

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В городе Синельниково Днепропетровской женщина области придумала мошенническую схему для получения кредитов в банке.

Она постоянно меняла внешность и паспорта, но ее преступную деятельность все равно раскрыли, рассказал один из соучредителей Монобанка Олег Гороховский в Facebook. Он показал фотографии, которые пенсионерка регулярно отправляла в банк для получения кредита, и сравнил ее с героиней сериала "Игра престолов" Арией Старк.

"Сенсация! Бабушка Арьи Старк живет в Украине. Бабушке 60 лет, она из города Синельниково Днепропетровской области. Неоднократно судима по статье о мошенничестве. Ранее торговала поддельными и украденными паспортами. Со временем бизнес по торговле сжался, поскольку все почти все ее окружение отловили и посадили, и ей пришлось "идти на дело" самой", - рассказал Гороховский.

Автор: facebook.com/oleg.gorohovsky
  Хитрую мошенницу, которая меняет внешность для получения кредитов, разоблачили
Хитрую мошенницу, которая меняет внешность для получения кредитов, разоблачили

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Он добавил, что женщина постоянно меняет свой облик и документы, чтобы взять кредиты в украинских банках. В Моно уже собралась целая коллекция фотографий хитрой мошенницы.

"Женщина изменяет вид и паспорта, и пытается получить кредиты в украинских банках. Вот только некоторые из ее безрезультатных попыток взять кредиты в Моно. Посмотрите, какие маски из храма многоликого она использует. Особенно ей хорошо в маске Старой Шапокляк - первая в нижнем ряду. Говорят, правда, что это даже не бабушка Арьи, а сам безликий Какое Хгар, в связи с завершением последнего сезона "Игры престолов", уже почти два года пытается открыть карту Iron Bank, но я в это не верю", - написал Гороховский.

История с мошенницей порадовала пользователей сети, и они в комментариях посоветовали даже снять сериал.

В Сумах псевдоцелительница выманила у 85-летней женщины 170 тыс. грн. Мошенница посреди улицы провела ей обряд "чистки" от негативной энергии. Женщине она сообщила о несчастье, которое якобы должно произойти.

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