Женщина отдала мошеннице почти € 16 тыс., чтобы "спасти" внука от порчи

Мошенница выманила у 74-летней женщины все деньги, пообещав ей спасти внука от порчи Фото: zhl.news

В селе Ренев Тернопольской области мошенница выманила у 74-летней женщины все деньги, пообещав ей спасти внука.

Потерпевшая сообщила, что мошенница начала рассказывать о порче, пишет Новая Тернопольская газета. Мол, и в стороне вас колет, и яйца на огороде находили - все это нехорошие люди желают смерти вашему внуку.

Напуганная женщина попросила незнакомку о спасении. Тогда мошенница сказала отдать все деньги, которые были у нее, чтобы она "отмолила" внука.

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Пенсионерка пошла в подвал, выкопала банки, в которых были спрятаны €15 тыс. и 31 тыс.грн. и все отдала злоумышленнице. Та пообещала принести "чистые" деньги во вторник.

Женщина, не дождавшись возвращения средств, обратилась за помощью в полицию.

В Прилуках на Черниговщине 67-летняя женщина отдала мошенницам $30 тыс., €1,5 тыс и 20 тыс. грн. В общем - около миллиона грн. За эти деньги 2 незнакомки должны были снять порчу, которую "увидели" на заявительнице и от которой якобы страдает вся семья женщины.