Женщина отдала миллион, чтобы снять отрицательную энергетику

Фото: npu.gov.ua

В Прилуках на Черниговщине 67-летняя женщина отдала мошенницам $30 тыс., €1,5 тыс и 20 тыс. грн. В общем - около миллиона грн.

За эти деньги 2 незнакомки должны были снять порчу, которую "увидели" на заявительнице и от которой якобы страдает вся семья женщины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мошенницы подошли к женщине прямо на улице. Поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения "для снятия негативной энергетики". После того, как незнакомки забрали деньги и ушли, женщина пришла в себя и обратилась в полицию", - сказано в сообщении.

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К мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области - 54 и 32 лет.

"После преступления в Прилуках злоумышленницы сначала сбежали в Киев, а затем сняли такси и отправились в направлении города Днепр. Там их и настигла группа полицейских Прилуцкого отдела полиции", - рассказал начальник управления уголовного розыска Черниговской области Максим Гончар.

У злоумышленниц изъяли деньги, полученные преступным путем. Полиция проверяет задержанных на причастность к совершению таких преступлений не только на Черниговщине, но и по всей стране. Им грозит до 8 лет за решеткой.

На Херсонщине двое сестер создали в соцсетях страницу по предоставлению платных услуг по снятию порчи и диагностике заболеваний. Они обещали клиентам только по фото вылечить болезни онлайн, снять порчу, наладить семейные отношения и многое другое. Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. 1 сеанс снятия порчи стоил от 1,8 тыс. грн.