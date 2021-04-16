Псевдоцелительница посреди улицы "очистила" женщину от негатива и выманила 170 тыс. грн

Псевдоцелительница выманила у 85-летней женщины 170 тыс. грн. Мошенница посреди улицы провела ей обряд "чистки" от негативной энергии Фото: pixabay.com

В Сумах псевдоцелительница выманила у 85-летней женщины 170 тыс. грн.

Мошенница посреди улицы провела ей обряд "чистки" от негативной энергии. Женщине она сообщила о несчастье, которое якобы должно произойти, пишет tsn.ua. И чтобы избежать беды, посоветовала принести все драгоценности. Слова мошенницы подтвердила еще одна женщина, которая якобы случайно подошла и начала нахваливать псевдоцелительнице.

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Женщина собрала все сбережения в конверт и вынесла сверток к подъезду. После поговорок и заклинаний - мошенница вернула сверток пенсионерке и приказала до утра не открывать. Уже через несколько часов женщина пришла и решила проверить. Вместо гривен, долларов и евро, в конверте лежали нарезанные бумажки.

Кроме денег, пострадавшая отдала псевдоцилительници еще и ювелирные украшения. Мошенницу и ее сообщницу ищет полиция.

В селе Ренев Тернопольской области мошенница выманила у 74-летней женщины все деньги, пообещав ей спасти внука. Потерпевшая сообщила, что мошенница начала рассказывать о порче.