Спецслужбы РФ атаковали украинские компьютерные сети

Киберспециалисты СБУ обнаружили атаку спецслужб РФ на компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры Украины.
"Специалисты СБУ установили, что в начале июня этого года была осуществлена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя. Сообщения, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева, содержали вредоносные вложения и были направлены в адрес ряда государственных учреждений", - говорится в сообщении СБУ.
Вирусы устанавливают клиентскую часть программы, предназначенной для удаленного администрирования. Это дает возможность контролировать компьютер.
Специалисты установили контрольно-командные серверы, которые находятся на территории России.
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"Киберспециалисты СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы, опубликованные в платформе MISP-UA для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер", - говорится в сообщении.
Киберспециалисты уже установили, каким образом хакеры взломали сайты региональных управлений Нацполиции. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности".
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