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суббота, 23 октября 2021 15:12

Спасатели сняли с дерева беременную женщину
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На Днепропетровщине спасатели сняли с дерева беременную женщину.

23 октября в Никополе чрезвычайники помогли женщине 1993 года рождения, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Многодетная мать находилась на уровне четвертого этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз", - говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Спасатели спустили пострадавшую с помощью трехколенной лестницы. Почему она оказалась на дереве неизвестно

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В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз. Животное пропало в канализации. Шансов выжить у малыша практически не было. Впрочем, его удалось достать спасателям, чтобы вернуть владельцам.

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Дата
23
октября

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