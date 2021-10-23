На Днепропетровщине спасатели сняли с дерева беременную женщину.
23 октября в Никополе чрезвычайники помогли женщине 1993 года рождения, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Многодетная мать находилась на уровне четвертого этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз", - говорится в сообщении.
Спасатели спустили пострадавшую с помощью трехколенной лестницы. Почему она оказалась на дереве неизвестно
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В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз. Животное пропало в канализации. Шансов выжить у малыша практически не было. Впрочем, его удалось достать спасателям, чтобы вернуть владельцам.
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