Спасатели разыскивают 49-летнюю туристку, которая заблудилась в лесу

Женщина заблудилась в лесу вблизи села Вороненко. Фото: Blitz

В Ивано-Франковской области спасатели разыскивают пропавшую 49-летнюю туристку.

Женщина отдыхала вместе с мужем в санатории "Смеричка". Она заблудилась 18 октября в лесу возле села Вороненко. Мобильная связь с ней также отсутствует. Об этом сообщает местное издание Курс.

Сначала поисками занимались 4 спасателей. По состоянию на 01.00 19-октября они обследовали лесной массив вдоль автомобильной дороги от поселка Ворохта до села Вороненко. Однако женщину не нашли.

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С целью расширения района поиска и наращивание сил в 05:00 субботы, 19 октября, в район поиска направлены дополнительные силы. В общем к проведению поисковых работ от Управления ДСНС в области привлечено 15 человек, 2 служебные собаки, 4 единицы техники и квадрокоптер.

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