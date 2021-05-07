Спасатель погиб во время тренировочного прыжка с парашютом

На Черниговщине во время прыжка с парашютом погиб спасатель-инструктор 34-летний Андрей Химич. Фото: pixabay.com

В Черниговской области во время отработки прыжков с парашютом погиб спасатель-инструктор 34-летний Андрей Химич.

Трагедия произошла на территории Нежинского специального авиационного отряда ГСЧС Украины 6 мая. Об этом в Facebook сообщил мэр Нежина Александр Колода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столкнулись в полете - украинский парапланерист погиб

"Вечером проводились плановые тренировки по подготовке к спасательно-поисковым работам. Во время выполнения прыжка с высоты 150 м парашют Андрея лишь частично наполнился воздухом", - написал Александр Колода.

Добавил, что прапорщик Андрей Химич родился 23 августа 1986 года, проживал в Нежине, работал инструктором поисково-спасательной службы.

На озере Тудоров в Одесской области во время патрулирования границы перевернулась моторная лодка с пограничниками. В ней находились четверо военных. Трем удалось спастись. Майор Константин Коняев погиб. Его тело нашли на следующий день.