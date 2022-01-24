Сожгли и утопили: суд вынес приговор названным родителям "девочки-дюймовочки"

В Кривом Роге суд наконец вынес приговор по резонансному делу относительно смерти 6-летней Амины Менго. Ее названных родителей суд признал виновными в издевательстве над телом умершей и введении следствия в заблуждение. facebook.com/Семейный дом Кудрявцевых

В Кривом Роге на Днепропетровщине суд вынес приговор по резонансному делу о гибели 6-летней Амины Менго.

Ее названных родителей Юрия и Татьяну Кудрявцевых суд признал виновными в издевательстве над телом умершей и введении следствия в заблуждение. И определил им наказание – 9 лет ограничения свободы, передает Gazeta.ua.

Дело тянулось с 2017 года. Родители образцового дома семейного типа, где воспитывалось шесть названных детей, Юрий и Татьяна Кудрявцевы, заявили об исчезновении их названной дочери 6-летней Амины Менго, которая имела редкую болезнь и имела рост 98 см.

По словам Кудрявцевых, девочка исчезла по дороге на железнодорожный вокзал, когда попросилась в туалет. К поиску пропавшей Амины присоединились более 500 человек. Волонтеры прочесали территорию вокзала и близлежащих территорий, но девочку никто не видел.

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Позже за камерами наблюдения вокзала правоохранители обнаружили, что ребенка в автомобиле не было и на камерах наблюдения по городу, зафиксировавшему автомобиль, тоже.

Как выяснилось, на время поисков девочка уже была мертвой.

Правоохранителям удалось установить, что тело девочки сожгли названные родители, а останки тела утопили в водоеме. В совершенном в тот же день, когда продолжались поиски ребенка, признался Юрий Кудрявцев, его жена Татьяна до последнего отрицала.

Полиция установила, что 6-летняя Амина Менго скончалась сразу после дня защиты детей. Из до этого образцового детского дома семейного типа названные родители вывезли тело Амины в Николаевскую область, чтобы там сжечь подальше от человеческих глаз. Всех остальных детей заранее отправили в гости к родственникам. Затем сожженное тельце привезли назад и сбросили на дно озера. Оно в пяти минутах ходьбы от дома, где Амина жила с новой семьей. Сожженные останки утопили с помощью шлакоблока.

Экспертиза ДНК показала, что останки тела, которое правоохранители достали из водоема, принадлежат исчезнувшей Амине.

Было установлено совпадение генотипов биологического вещества с зубной щеткой. Вероятность совпадения – почти сто процентов.

21 июля названным родителям сообщили о подозрении. На суде стала известна причина смерти девочки. По словам родителей, она умерла, приняв гормональный препарат. Прокуратура во время суда заявила, что истинную причину смерти ребенка установить невозможно.

В образцовом детском доме семейного типа Кудрявцевых, кроме названных детей, было трое собственных. Пока длился суд, Кудрявцевы продолжали заниматься детьми. После суда судьбу детей будут решать компетентные органы.

В семье Кудрявцевых воспитывались пятеро названных детей. Их дом семейного типа считался образцово-показательным в Кривом Роге. Амину взяли в дом вместе с братиком Тимуром. Родная мать детей уехала в ОАЭ, где приняла мусульманство и вышла замуж. Возвращаться в Украину она не собирается. Ребятами некоторое время заботилась бабушка Элла Менго, но из-за проблем с ногами согласилась отдать Амину и Тимура в семью Кудрявцевых.