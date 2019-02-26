Сотрудники завода заблокировали учреждение

В Полтавской области уже неделю бастуют почти 2 сотни бывших работников предприятия "Гадячсыр". Говорят, уволились, потому что предприятие задолжало им зарплату за несколько месяцев. Фото - ТСН

В Полтавской области уже неделю бастуют почти 2 сотни бывших работников предприятия "Гадячсыр". Говорят, уволились, потому что предприятие задолжало им зарплату за несколько месяцев. Долг у каждого - свой, от 4-х месяцев до полугода. Вместе с родителями держат плакаты и дети.

Но даже после увольнения денег получить не могут. К протестующим уже готовы присоединиться и те, кто еще работает на заводе, говорится в ТСН.

Оба въезда на предприятие - заблокированы. В осаде протестующих 7 грузовиков которые не могут выехать с завода. И еще несколько, которые не могут туда заехать. При любой попытке водителей вырваться из окружения, люди ложатся под колеса. Водители, которые фактически оказались в заложниках, говорят, ни разговоры, ни уговоры не действуют. Люди греются у огня и спят по очереди. Потому прошлой ночью, говорят, водители попытались прорвать оборону.

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Забастовщики говорят, за снятие блокады им предлагали сначала по 500, а затем по 1000 грн. Руководство завода действует через посредников. Самого же директора здесь с начала протестов не видели. Юристы предприятия также прячутся и от людей, и от журналистов.

Время от времени протестующие ходят в райгосадминстрацию - погреться и послушать чиновников. Там утверждают, помогают людям, оформить исковые заявления. 200 - уже в суде, 100 - на очереди. И ведут переговоры с заводом, который задолжал работникам 19 млн грн.

"Они обещали к концу дня выплатить первый транш - ориентировочно по 1800 грн. И каждую неделю гасить задолженность. Их условие было - разблокировка завода", - добавляет первый заместитель председателя Гадячской райгосадминистрации.

Но на такие условия люди не соглашаются. Хотят, чтобы отдали все заработанное и сразу. Между тем завод через пикет вовсе остановился. На нем сейчас только охрана и работники, которые вскоре обещают тоже присоединиться к протесту.

По факту невыплаты зарплаты полиция открыла уголовное производство, а протестующие написали обращение к президенту и Верховной Раде. Говорят, завод не разблокируют, пока не получат своих денег.

26 июля в прошлом году тысячу литров молока раздали жителям райцентра Гадяч Полтавской работники агропромышленной компании "Укрладфарминг". Так пытались привлечь внимание к долгу в 49 млн грн. Столько средств за поставленное молоко предприятию не выплатила молочная компания "Гадячсыр".