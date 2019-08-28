Сотрудник водоканала утонул в фекалиях

27-го августа в городе Апостолово при проведении ремонтных работ, в результате резкого поднятия фекалий в канализационном коллекторе, потеряли сознание и начали тонуть 3 сотрудника водоканала.
Спасатели дежурного караула ГУ ДСНС в Днепропетровской области изъяли из коллектора двух мужчин 1960 и 1967 года. Их передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
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Сотрудники водоканала откачали фекалии. Тело третьего мужчины без признаков жизни обнаружили и изъяли из коллектора. Погибший был 1959 года рождения.
Трое суток искали рыбака на Днепре возле села Крещатик на Черкасщине. Человек не местный. Приехал 10 ноября к реки на иномарке. Утром поднялся на одноместном лодке рыбачить и вечером не вернулся к машине. Известно, что его фамилия Шалимов, лет 50. Поиски организовали его друзья, когда увидели прибитую к берегу пустого лодки, сообщил Олег Ткаченко из главного управления МЧС в Черкасской области.
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