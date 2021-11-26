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пятница, 26 ноября 2021 05:15

Сотрудница турагенства попалась на подделку Covid-документов

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Сотрудница турагенства попалась на подделку Covid-документов
Сотрудница турагенства фальсифицировала Covid-документы. Фото: zaxid.net

В Запорожье сотрудница турагентства помогала клиентам получить поддельные Covid-документы.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Свои услуги по изготовлению поддельных справок она предлагала в мессенджерах и соцсетях.

"Клиенты-туристы не проходили никаких лабораторных исследований, а только предоставляли свои персональные данные, которые использовались при оформлении ложных результатов анализов на выявление вируса Covid-19 методом ПЦР. Стоимость одной такой фальшивки колебалась от 400 до 500 гривен", – отмечается в сообщении.

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В доме женщины и в офисе туристического агентства правоохранители изъяли образцы справок, оформленных на разных граждан.

"По выводам судебно-технической экспертизы, бланки результатов анализа производились от имени государственной вирусологической лаборатории с помощью компьютерной техники и клише печати этого учреждения", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемой квалифицировали как пособничество в подделке официального документа.

В Днепропетровской области разоблачили подпольную типографию, где изготовляли фальшивые Covid-сертификаты и негативные ПЦР-тесты.

Организовали "бизнес" три жителя Киевской области. Объявления о своих услугах они размещали в специально созданном Telegram-канале, а готовые документы отправляли по почте.

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