Под изготовление фальшивых Covid-сертификатов оборудовали целую типографию

В Днепропетровской области разоблачили подпольную типографию, где изготовляли фальшивые Covid-сертификаты и негативные ПЦР-тесты.
Организовали "бизнес" три жителя Киевской области. Объявления о своих услугах они размещали в специально созданном Telegram-канале, а готовые документы отправляли по почте, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
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"Подозреваемые создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы – сертификаты о вакцинации от Covid-19 и отрицательные ПЦР-тесты", – говорится в сообщении.
В ходе обысков в помещениях типографии и дома у участников группы изъяли компьютерную и оргтехнику, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также около 500 тыс. грн и $12 тыс.
Решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении.
Народные депутаты хотят ужесточить уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации.
Наказание грозит как тем, кто будет производить "липовые" документы, так и тем, кто будет покупать фальшивки.
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