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пятница, 12 ноября 2021 12:25

Под изготовление фальшивых Covid-сертификатов оборудовали целую типографию
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В Днепре поддельные Covid-сертификаты производились в подпольной типографии
Фото: t.me/pgo_gov_ua
В Днепре поддельные Covid-сертификаты производились в подпольной типографии
В Днепре поддельные Covid-сертификаты производились в подпольной типографии
В Днепре поддельные Covid-сертификаты производились в подпольной типографии
В Днепре поддельные Covid-сертификаты производились в подпольной типографии

В Днепропетровской области разоблачили подпольную типографию, где изготовляли фальшивые Covid-сертификаты и негативные ПЦР-тесты.

Организовали "бизнес" три жителя Киевской области. Объявления о своих услугах они размещали в специально созданном Telegram-канале, а готовые документы отправляли по почте, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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"Подозреваемые создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы – сертификаты о вакцинации от Covid-19 и отрицательные ПЦР-тесты", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в помещениях типографии и дома у участников группы изъяли компьютерную и оргтехнику, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также около 500 тыс. грн и $12 тыс.

Решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении.

Народные депутаты хотят ужесточить уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации.

Наказание грозит как тем, кто будет производить "липовые" документы, так и тем, кто будет покупать фальшивки.

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