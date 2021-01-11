Сосед заманил в квартиру 12-летнюю девочку и изнасиловал

Мужчина сказал ребенку, что якобы нуждается в помощи и заманил в свою квартиру Фото: socportal.info

В городе Васильевка Запорожской области сосед изнасиловал 12-летнюю девочку, пока ее мать была на работе.

Мужчина сказал ребенку, что якобы нуждается в помощи, и заманил его в свою квартиру, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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"9 января около 16:00 в дежурную часть Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области со спецлинии 102 поступило сообщение от 12-летней девочки об изнасиловании ее мужчиной. Ребенок самостоятельно позвонил в полицию, вырвавшись из рук злоумышленника. В ходе дальнейших оперативно-следственных действий установлено, что мужчина под предлогом необходимой ему помощи, пригласил в свою квартиру девушку 2008 года рождения, которая проживала по соседству. В это время ее мать была на работе. В помещении злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю естественным путем ", - говорится в сообщении.

Насильника задержали и поместили в изолятор временного содержания. В его доме провели обыски и изъяли вещественные доказательства.

10 января мужчине объявили о подозрении. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

В Харькове 44-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку. О том, что изнасиловали ее ребенка, полицейским сообщила мать. Мужчина силой затащил девушку в свою квартиру.