Мужчина затащил 15-летнюю девушку в квартиру, связал и изнасиловал

Мужчина силой затащил девушку в свою квартиру и под угрозами изнасиловал Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове 44-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку.

О том, что изнасиловали ее ребенка, полицейским сообщила мать. Мужчина силой затащил девушку в свою квартиру и под угрозами изнасиловал, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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"18 ноября, около 9:00 до Киевский отдел полиции поступило сообщение от 33-летней женщины о том, что в доме по улице Академика Павлова мужчина изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Полицейским девушка объяснила, что с вечера 17 ноября до утра 18 ноября находилась в квартире соседа. Мужчина силой затащил ее в дом. Угрожая физической расправой, он связал ее и изнасиловал ", - говорится в сообщении.

23 ноября насильника задержали в поселке Великий Бурлук. В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Следствие продолжается.

На Киевщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру знакомой. В Киевскую область он приехал из Закарпатья на заработки. Мужчину пригласила в гости знакомая. В доме была и ее несовершеннолетняя сестра.