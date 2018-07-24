Сообщили подробности смерти основательницы Femen Оксаны Шачко

Оксана Шачко повесилась в собственной квартире в Париже. Фото: Cosmopolitan

Одна из основательниц скандального женского движения Femen Оксана Шачко повесилась в собственной квартире в Париже.

"Предварительно самоубийство, Оксана повесилась. Ждем официальный ответ полиции. Ее друзья утверждают, что последний раз видели девушку в пятницу. А вчера решили выбить дверь и нашли тело", - рассказала основательница Femen Анна Гуцол, пишет pravda.com.ua.

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Женщина добавила, что уже связались с украинским посольством, и решают вопрос о похоронах Шачко.

Основательница международного движения Femen, художница Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством 23 июля в своей парижской квартире. Французская полиция вывезла тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк".