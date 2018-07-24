Основательница Femen Оксана Шачко покончила с собой

Основательница международного движения Femen, художница Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством.

Такую информацию обнародовали на Telegram-канале Paris Burns, который вела знакомая Шачко, передает Newsone.

Автор: newsone.ua Информацию о самоубийстве Шачко распространили ее знакомая в Telegram-канале Paris Burns

"Оксана покончила с собой 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богемы, с которой она в последнее время плотно общалась:" Вы все - фейк ", -мовиться в сообщении на Telegram-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина хотела взорвать себя вместе с мужем и сыном

Также факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соосновательница Femen Анна Гуцол.

Согласно словам автора сообщения в Оксаны последнее время было много выставок, встреч, внимания со стороны прессы. Но за последние два года, в Шачко дважды были попытки совершить самоубийство. Третья попытка оказалась удачной.