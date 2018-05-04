Сообщили, когда ожидают полной ликвидации пожара в Балаклее

Пожар на территории военного арсенала в Балаклее надеются ликвидировать до конца сегодняшнего дня. Фото - hromadskeradio.org

Пожар на территории военного арсенала в Балаклее надеются ликвидировать до конца сегодняшнего дня.

Сейчас в городе раздаются одиночные взрывы - около десятка за последние 8 часов. Территория, где еще есть очаги тления, занимает несколько квадратных метров. Начиная с 5:00 на арсенале работает авиация. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного пресс-центра Министерства обороны Виталий Саранцев.

"Очередные подразделения осуществляют контрольную проливку участков местности, на которой происходило тление. Осталось несколько небольших очагов, где тление все еще происходит. Ночью работали дежурные подразделения, военная техника: пожарные танки и инженерные машины разграждения. Два часа была тишина, а потом произошли 2 взрыва", - рассказал Саранцев.

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Школы, детские сады и больницы в Балаклее сегодня работают в штатном режиме. Жители, которые вчера покинули город, вернулись домой.

3 мая на территории 65-го арсенала в Балаклее загорелась сухая трава. Общая площадь пожара составила 35 га. Пожар сопровождался взрывами боеприпасов. По информации ГСЧС и Минобороны - взрывы были единичными, по свидетельствам местных жителей - интенсивность составила 1 взрыв в 5-10 секунд. В городе ограничено движение автотранспорта в 10 км зоне вокруг Билаклии и введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 км.