Шокировал водителя и погиб: Пешеход пренебрег дорожными правилами

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: Информатор

В Киеве, на улице Вадима Гетьмана внедорожник Toyota Land Cruiser на полной скорости сбил 50-летнего мужчину.

Он умер до приезда "скорой помощи", сообщает Информатор.

По словам водителя, он двигался в сторону Индустриального моста.

Мужчина выскочил прямо перед внедорожником, шансов среагировать не было. В этом месте нет пешеходного перехода. Погибший мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте.

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Издание отмечает, что водитель оказался трезвым, однако был шокирован. Патрульным он сообщил, что даже не понял откуда выскочил пешеход.

Напомним, во Львове 19-летний водитель ВАЗ-2109 наехал на трех пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.