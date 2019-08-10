Шок: сколько человек погибли в водоемах с начала августа

Более 30 украинский погибло на водоемах страны менее чем за 2 недели августа. Фото - realno.te.ua

Более 30 украинцев погибло на водоемах страны менее чем за 2 недели августа.

С начала года - более 850 погибших, сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Эти показатели только за грядущие выходные могут значительно возрасти. Ведь теплая погода способствует тому, что большую часть времени граждане стремятся отдохнуть именно у водоемов. Несмотря на жуткую статистику, люди отправляются на не обустроенные места для купания и часто пренебрегают элементарными правилами безопасности. Больше всего обидно, когда участниками трагических случаев становятся дети", - сказано в сообщении.

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Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. По происшествиям с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

В Черном море нашли тело 13-летнего парня. Его накрыло волной во время купания. Происшествие произошло в селе Григорьевка Лиманского районе Одесской области.