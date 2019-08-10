Шок: сколько человек погибли в водоемах с начала августа

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 639
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1314
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2736
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2061
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4437
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13995
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15624
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2961
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3546
Фото
Все фото
7
5
5
6
5
Крышу снесло об отбойник: водитель устроил гонки с полицией
Крышу снесло об отбойник: водитель устроил гонки с полицией
Непогода прогулялась по Украине: показали последствия
Непогода прогулялась по Украине: показали последствия
Клиент заправки обгорел при взрыве
Клиент заправки обгорел при взрыве
7 огнестрельных: под Киевом расстреляли мужчину
7 огнестрельных: под Киевом расстреляли мужчину
Мощный ливень в Одессе остановил движение транспорта: фото и видео
Мощный ливень в Одессе остановил движение транспорта: фото и видео
Видео
Все видео
150 поврежденных домов, 14 пострадавших - Люксембургом пронесся мощный торнадо
150 поврежденных домов, 14 пострадавших - Люксембургом пронесся мощный торнадо
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4232
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3924
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7641
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
1 Просмотров: 432
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
суббота, 10 августа 2019 15:07

Шок: сколько человек погибли в водоемах с начала августа

  Комментировать
Шок: сколько человек погибли в водоемах с начала августа
Более 30 украинский погибло на водоемах страны менее чем за 2 недели августа. Фото - realno.te.ua

Более 30 украинцев погибло на водоемах страны менее чем за 2 недели августа.

С начала года - более 850 погибших, сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Эти показатели только за грядущие выходные могут значительно возрасти. Ведь теплая погода способствует тому, что большую часть времени граждане стремятся отдохнуть именно у водоемов. Несмотря на жуткую статистику, люди отправляются на не обустроенные места для купания и часто пренебрегают элементарными правилами безопасности. Больше всего обидно, когда участниками трагических случаев становятся дети", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один человек погибает каждые 3 часа: сообщили шокирующую статистику

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. По происшествиям с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

В Черном море нашли тело 13-летнего парня. Его накрыло волной во время купания. Происшествие произошло в селе Григорьевка Лиманского районе Одесской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шок: сколько человек погибли в водоемах с начала августа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Королевскую семью казнили повстанцы

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 188066
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 54885
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 33222
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 4 Просмотров: 23455
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
16
 Просмотров: 13708
Происшествия
32 человека: в полиции обнародовали еще одну интересную статистику
32 человека: в полиции обнародовали еще одну интересную статистику Просмотров: 9
В Польше на строительстве погиб украинец
В Польше на строительстве погиб украинец Просмотров: 198
Тараса Тополю пытались убить
Тараса Тополю пытались убить Просмотров: 2196
В ДТП на трассе Киев-Харьков погибли два человека
В ДТП на трассе Киев-Харьков погибли два человека Просмотров: 252
Чума свиней: на Дунае ввели карантин
Чума свиней: на Дунае ввели карантин Просмотров: 117
Больше всего комментируют
4
В Киеве ромы избили полицейских и сбежали с участка
4
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова
3
Трамп заговорил проо Зеленского
2
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
1
З другого боку
Голосов: 944
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua