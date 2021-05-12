Собака разорвала лицо 1,5-годовалой девочке

В Ровно собака набросилась на полуторагодовалую девочку.
Инцидент произошел на Лебединке, где ребенок гулял с мамой. У девочки были рваные раны лица и ее госпитализировали, пишет РадиоТрек.
Собака, которая напала на девочку, известна. За животным будут вести наблюдение. Ребенку прививку против бешенства не делали.
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Полицейским об инциденте уже известно. Сейчас проводят проверку.
В Кременчуге Полтавской области собака напала на ребенка, который гулял в парке. Инцидент произошел накануне, 18 апреля, днем в Кременчугском парке "Приднепровский". 8-летняя девочка играла с другими детьми, как вдруг пес набросился и повалил ее на землю. Владельцы пытались забрать пса, но он успел укусить девочку.
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