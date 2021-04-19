8-летнюю девочку в парке покусал пес - владелец исчез сразу

8-летняя девочка играла с другими детьми, как вдруг пес набросился и повалил школьницу Фото: pixabay.com

В Кременчуге Полтавской области собака напала на ребенка, который гулял в парке.

Инцидент произошел накануне, 18 апреля, днем ​​в Кременчугском парке "Приднепровский". 8-летняя девочка играла с другими детьми, как вдруг пес набросился и повалил ее на землю. Владельцы пытались забрать пса, но он успел укусить девочку, пишет "Кременчугская газета".

"Успел хапнуть ребенка за ягодицу и спину. Владелец его оттащил. А потом вместе с другой женщиной, которая выгуливала таксу, исчез", — рассказала мать девочки.

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Известно, что пес был на поводке, но без намордника. После нападения родители ребенка обратились к медикам. Но в "скорой" при детской больнице им посоветовали не делать уколы против бешенства. Вместо этого им рекомендовали найти владельца и узнать, вакцинирован ли пес, а также проследить за животным в ближайшие 20 дней.

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