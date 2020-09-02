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среда, 02 сентября 2020 11:32

Собака порвала ребенку лицо

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Собака порвала ребенку лицо
Собака порвал ребенку лицо. Фото: tsn.ua

В городе Днепр, в микрорайоне Краснополье на детской площадке собака напала на ребенка. Она укусила девочку за лицо. Об инциденте рассказала мама девочки на своей странице в социальной сети.

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"Это произошло на глазах многих очевидцев, среди них большинство - дети. Мы с дочерью поехали в машине скорой помощи в больницу. Лечение очень дорогое, а здоровье еще дороже. А самое страшное - это то, что на лице девочки могут остаться шрамы на всю жизнь", - написала мать ребенка.

Женщина рассказывает, что собаки нападают на детей часто, поэтому нужно эту проблему решать. Как выяснилось, эта же собака раньше нападала на детей и взрослых. Местные писали заявления в полицию о нападениях.

Владельцы расправились с ротвейлером. Он загрыз их 4-летнего внука.

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